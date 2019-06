Organisatie Promised Land tevreden over festival

"Het is supergoed gegaan", vertelt Wiebe Kootstra van de organisatie. "Het begon er uiteraard al goed mee dat we van de gemeente de prijs kregen voor schoonste festival van 2018. Dat is een mooie opsteker."

De buurt was vrijdagavond uitgenodigd "Er was een grote respons van de omwonenden. Geluidsoverlast is de laatste jaren geen issue meer. Zaterdag waren we uitverkocht, met zesduizend man. Er was een prima sfeer. En zondag hadden we nog Hollandse muziek en toen waren er ook veel mensen. En elke dag mooi weer."

De politie meldde een aantal drugsincidenten. "Er waren twee, dat vind ik niet veel. We hebben een 'zero tolerance' beleid, dus iedereen wordt bij de ingang gecontroleerd. Op een gewone stappersavond zijn er meer incidenten. Mensen komen hier om feest te vieren."