Voorzitter VV Kollum: "Het is jammer dat het nieuws gaat over de vechtpartij in plaats van over onze promotie"

Na de wedstrijd afgelopen zaterdag ontstond er een vechtpartij in de kantine, waar Kollumers op de vuist gingen met anderen. De wedstrijd om promotie naar de tweede klasse werd namelijk gehouden op het veld van Harkema Opeinde, omdat het op neutraal terrein gespeeld moest worden. Hoe de vechtpartij precies ontstond, kan Schat niet zeggen. "Maar wat ik wel wil benadrukken is dat spelers van VV Rijperkerk hier niet bij betrokken zijn, die waren al weg", zegt de Kollumer voorzitter.

Wie wel precies met elkaar op de vuist gingen, is nog steeds niet helemaal zeker. "Er waren zo'n 1300 mensen op het sportpark", vertelt Schat. "Maar wat voor mij belangrijk is, is dat er in ieder geval mensen uit Kollum bij betrokken waren. Dat waren geen spelers en op het filmpje herken ik ook geen Kollumers."

Spreekkoren

Naast de vechtpartij wordt er in diverse media ook gesproken over spreekkoren onder de wedstrijd. Ook dat zal worden onderzocht, zo belooft Schat. "Ik heb zelf niet gehoord wat er precies werd gezongen, maar het was niet altijd even netjes, begrijp ik." Met diverse mensen zal het bestuur praten om daarna vervolgstappen te nemen tegen de betrokkenen. "In de zomerstop hebben we tijd om alles rustig uit te zoeken."

Promotiefeest

De wedstrijd werd gewonnen door VV Kollum, dat daarmee promoveert naar de tweede klasse. Ondanks de vechtpartij werd er in Kollum toch nog een feestje gevierd. "Maar de ruzie was wel een domper op het feest", vindt de voorzitter.