Provincie wil meer ruimte geven aan windmolens; bij coalitiepartij FNP dreigt opstand

De FNP lijkt in ieder geval veel verder te gaan dan het eigen verkiezingsprogramma. De leden van de partij hebben in november nog in meerderheid tegen hogere dorpsmolens en ook tegen die Groninger molens gestemd.

De onderhandelingen hebben in Fryslân veel langer geduurd dan in Groningen en Drenthe en dat is een aanwijzing dat het akkoord, ook op het gebied van windenergie, lastig was. Het is wel duidelijk dat FNP-onderhandelaren Corlienke de Jong en Johannes Kramer erg met de materie hebben geworsteld.

Nieuwe politieke realiteit

Ze hadden te maken met een nieuwe politieke realiteit, want CDA, PvdA en ook VVD willen dorpen en boeren meer ruimte geven om een eigen windmolen te plaatsen. De FNP had daarom de keuze: of de oppositie in of een compromis sluiten en het is het laatste geworden.

Bij de FNP stemde een meerderheid van de leden in november vorig jaar nog tegen nieuwe windmolens op het land op aandringen van Johannes Kramer. Dezelfde Kramer mag de leden nu uitleggen dat de hogere dorpsmolens en die Groninger molens er toch mogen komen.