Volleyballer Gijs van Solkema verliest met Oranje van Kroatië

Spelverdeler Van Solkema zorgde in de eerste set met z'n opslag nog voor een voorsprong, maar Oranje kon dat niet vasthouden. Vooral in opvallend opzicht waren de Kroaten sterker. Nadat de eerste twee sets werden verloren gingen, wisselde bondscoach Piazza in de derde set vier van de zeven spelers. Ook Van Solkema moest plaatsnemen op de bank. De wissels hadden geen resultaat: ook de derde set werd verloren.

Halve finales European Golden League

Op 21 en 22 juni worden in Estland de halve finales van de European Golden League gespeeld, waarbij Nederland Wit-Rusland treft. De verwachting is dat Gijs van Solkema dan weer bij de nationale selectie zit, maar helemaal zeker is dat niet.