Horeca in Sloten mag niet open in de "Nacht van Maarten"

Vorige week was het in Sloten erg druk bij de eerste editie van de Elfstedenzwemtocht. Ook dit jaar zwem Maarten door de gracht van het stadje, maar dit keer midden in de nacht. Voor de horeca reden om graag open te willen. Maar dat mag niet van de gemeente. Die geeft geen toestemming, omdat ze vindt dat de nadruk moet liggen op de zwemtocht en het goede doe. Wanneer de horeca open is, betekent dat bovendien een groter risico op het verstoren van de openbare orde, zo laat de gemeente in de brief weten. De gemeente heeft een evenemententerrein ingericht, waar iedereen iets kan eten en drinken.

Een gemiste kans

Lolkema vindt het echter erg jammer dat in het stadje zelf geen horeca open mag. "Mensen willen graag iets even of drinken, is onze verwachting. Maar dat mag dus niet. Zeer, zeer jammer." De restauranteigenaar verwacht niet dat de gemeente nog op andere gedachten gebracht kan worden. En dus houdt hij zelf de deur ook dicht. "Ik durf het risico niet te nemen om toch open te gaan", geeft hij toe. "Maar ik denk dat er wel mensen hier midden in de nacht op de ramen zullen kloppen. Dit is een gemiste kans."