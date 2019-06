Dierenvoedselbank helpt baasjes: "Tegen sommige mensen wordt gezegd: laat je dier maar doodgaan"

In enkele maanden tijd zijn er al zestig mensen lid geworden van de Dierenvoedselbank. Ook hier geldt dat mensen zich moeten identificeren en een bewijs van inkomen moeten laten zien. Silvia Flantua: "Ik heb gisteren weer wat pakketjes klaargemaakt, maar het gaat harder dan ik dacht. Ik begin bang te worden dat ik het niet langer red met de voorraad voer die we nu nog hebben."

Laat maar doodgaan

Het succes van de Dierenvoedselbank verrast ook de initiatiefneemster. Flantua: "Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gauw gaan. Bovendien is het veel emotioneler dan ik had gedacht. Je krijgt schrikbarende verhalen te horen. Mensen met een pensioen of uitkering die te horen krijgen: laat je dier maar doodgaan. Maar een dier is vaak het enige sociale contact dat je nog hebt. Een dier is dan alles voor je."

Actieweek

De actieweek is afgelopen zaterdag gestart en duurt tot 22 juni. Op 22 juni is er een open dag en kunnen mensen komen kijken bij de Dierenvoedselbank. Flantua roept iedere dierenliefhebber op om een gift te doen in de vorm van voer voor de dieren. Flantua: "Mocht je een blikje voer voor ons over hebben, dan kun je het kopen bij een dierenwinkel en dat daar achterlaten."