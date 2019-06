Vechtpartij na afloop van voetbalwedstrijd tussen Rijperkerk en Kollum

Na afloop van de voetbalwedstrijd tussen voetbalclub VV Rijperkerk en VV Kollum is zaterdagmiddag een grote vechtpartij ontstaan in de kantine. De wedstrijd om promotie naar de tweede klasse werd gespeeld op het veld van Harkema Opeinde en werd een 3-0 overwinning voor de voetballers uit Kollum. In plaats van feest ontstond er een vechtpartij in de kantine, waar diverse mensen bij betrokken waren. Daarbij werden rake klappen uitgedeeld.