Volgbootje roeitocht KikaRow slaat om op Lauwersmeer

De voormalige reddingsboot Tjerck Hiddes, die de tocht begeleidde, moest in actie komen om de twee weer uit het water te halen. Dat schrijft Wâldnet.

Een van de twee opvarenden raakte onderkoeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Na een behandeling door het ambulancepersoneel ging het alweer beter.

Roeien voor onderzoek

KikaRow is een roeitocht van 1400 kilometer door heel Nederland om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. Zaterdag was de tiende etappe, van Groningen naar Dokkum. De tocht doet verder ook nog Leeuwarden en Stavoren aan in onze provincie.

Waardoor het volgbootje omsloeg, is niet duidelijk.