Jonge Friezen succesvol in parkeerbranche: "We willen de grootste worden"

Bos en Bosma begonnen in een klein kantoortje met een stagiair. Ze waren eerst actief in de reisbranche. Maar al snel viel hun oog op parkeerplaatsen bij vliegvelden. "Parkeren was relatief duur", legt Bos uit. "Rondom Schiphol kwamen er allerlei alternatieve aanbieders van parkeerterreinen. Die markt explodeerde op een gegeven moment. Daardoor zagen consumenten door de bomen het bos niet meer."

Gat in de markt

Daar zagen de twee jonge Friezen een gat in de markt. Met Parkos brengen ze veel van die bedrijven bij elkaar op één website. Parkos heeft zelf geen parkeerterreinen, maar sluit contracten met verhuurders om bij hun auto's neer te zetten.

Het bedrijf groeit nu ieder jaar met ongeveer 200 procent per jaar. Het beheer van de contracten in de verschillende landen is in handen van 'country managers' die de taal spreken en het land goed kennen. "Zij leggen contacten met de plaatselijke parkeeraanbieders. Vaak eerst opbellen om ze uit te leggen hoe het werkt en vervolgens gaan ze langs om de deal rond te maken", vertelt Bos.

Uitbreiden naar Australië en Amerika

De ambitie van de beide mannen is om in de komende jaren door te groeien naar het grootste parkeerbedrijf bij vliegvelden ter wereld. Eerste doel is om uit te breiden naar Australië en Amerika, beide landen met veel vliegverkeer en een groot aantal vliegvelden.

Om de groei erin te houden sluiten ze een beursgang op termijn niet uit. "Als dat ervoor nodig is om de grootste te worden, gaan we dat zeker doen", zegt Bosma. Maar het is geen doel en op dit moment is het niet nodig zeggen ze. Ze kunnen de groei tot nu toe goed uit eigen middelen financieren. "We hebben geen externe financierders, we doen alles zelf. En dat is supertof."

Behoefte aan programmeurs en verkopers

Door de groei is het soms niet makkelijk om goede mensen te vinden. Er is vooral behoefte aan programmeurs en goede verkopers die hun talen spreken.

Bosma en Bos steken bijna al hun tijd in het bedrijf. Veel tijd voor andere zaken is er niet. Maar dat hoort bij het ondernemen, vinden ze. Hun succes noemen ze een droom die uitkomt.