Trienke Elshof over stikstof-uitspraak: "We hebben een groot probleem"

In de PAS-regeling wordt getoetst of bepaalde activiteiten zoveel stikstof uitstoten dat het nadelige gevolgen heeft voor de natuur. "De PAS was een methodiek om dat te berekenen wat de invloed was van een gebouw, een weg, industrie op een natuurgebied", legt Elshof uit in het programma Buro de Vries van Omrop Fryslân. "Op basis van die berekening kon je dan een vergunning krijgen, als je aan kon tonen dat je activiteit niet een achteruitgang was voor een natuurgebied." Zo'n toestemming vooraf mag van de Raad van State niet meer.

Drama van de overheid

Hans van der Werf, van de Friese Milieu Federatie vindt het een drama en een brevet van onvermogen, vooral van de overheid. "We zijn nu vijf jaar bezig met dit systeem. Er is heel veel geld in gestoken, er zijn afspraken gemaakt en verwachtingen gecreëerd. De verwachting was ook dat de stikstof-depositie in natuurgebieden daarmee terug zou lopen. Daar had beter over nagedacht moeten worden. Ik vind het vooral een drama voor al die boeren die nu in onzekerheid zitten."

Het is niet alleen een landbouwprobleem. Ook voor bouwprojecten zoals het Cambuurstadion en het vliegveld bij Lelystad heeft het grote gevolgen. De overheid heeft nu een crisisteam ingesteld onder leiding van landbouwminister Carola Schouten.

Landbouw en natuur samenwerken

Hans van der Werf: "In Fryslân werken landbouw en natuur vrij goed samen, proberen tot oplossingen te komen. Waarom zouden we dat ook niet landelijk kunnen?" Maar Van der Werf ziet tegelijkertijd dat zolang de overheid inzet op het vinden van juridische oplossingen, dat we dan weer met lege handen staan zodra een procedure wordt afgeschoten.