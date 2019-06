Van der Schoot na overwinning in St.-Jacobiparochie: "Dit is helemaal lekker"

Met het verlies kwam er een einde aan de hegemonie van het partuur Van der Bos. Ook het record van zeven overwinningen op rij, dat het partuur vorig jaar behaalde, haalt het partuur niet meer. "Daar heb je het wel over. Vorig jaar zeven op rij en toen was het evenveel als het record uit de jaren tachtig. We zeiden: als we het nu wel redden en dan volgende week voor de achtste", zegt Triemstra. Het lukte niet en daar kan Triemstra mee leven: "Het is zoals het is, wij hebben ons best gedaan."

Het partuur gaat voor het eerst dit seizoen niet met de eerste, maar met de derde prijs naar huis. Ze raken daar niet van slag van: "Wij zijn er weer bij en dat is mooi, we gaan mooi zo door en ik hoop dat we volgende keer weer de eerste pakken. Maar als het een keer niet lukt, dan is het niet anders. Het is gegund aan de anderen."