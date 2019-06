Soepboer: "Als we niet op onze strepen staan, verliezen we terrein met het Fries"

De plaatsnaamborden in Waadhoeke waren niet het enige onderwerp van discussie in het Nieuwsforum. Eerst spraken de forumleden over het pensioenakkoord van zaterdag. De FNV-leden stemden in groten getale voor het akkoord. Over dat onderwerp was de forumleden het wel eens: goed dat er nu een akkoord ligt, maar het had nog wel wat steviger gekund.

Zo zou er ook een mogelijkheid moeten zijn om met pensioen te kunnen als je er 45 dienstjaren op hebt zitten, vonden de forumleden. Dat is nu niet vastgelegd in het akkoord, hoewel het wel een optie is waar nog over gepraat gaat worden.

WK voetbal

Tot besluit gaven de forumleden hun mening over het WK voetbal met de Nederlandse vrouwen. "Ik heb beloofd dat ik me in zou houden, maar ik vind het dramatisch, zo slecht", beklaagde Aant Jelle Soepboer zich. De anderen waren milder: "Het moet wel beter in de volgende ronde, maar ik kijk er graag naar", zei Hans van der Werf.