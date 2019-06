Gezellige drukte op Instameet in nationaal park De Alde Feanen

Het doel was om de bekendheid van het gebied en de bezoeken daaraan te vergroten. Dat is nodig, vindt de organisatie, want de naamsbekendheid van het nationaal park De Alde Feanen is heel, heel laag.

Ongeveer honderd mensen deden zondag mee, onder wie sommigen die meer dan gemiddeld invloed hebben op andere mensen via Instagram; de zogenoemde 'influencers'. De smartphone-app Instagram wordt vooral gebruikt om foto's en video's te delen.