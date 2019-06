Partuur Van Zwieten doorbreekt hegemonie Van der Bos en wint in St.-Jacobiparochie

Einde aan hegemonie Van der Bos

In de halve finale maakte het partuur Van Zwieten een einde aan de hegemonie van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Dat partuur had de eerste zes partijen van dit jaar gewonnen, maar verloren in St.-Jacobiparochie met 5-3 en 6-6 van Van Zwieten.

De uiteindelijke winaars namen een voorsprong van 3-0 in de halve finale. Het partuur Van der Bos kwam terug en op 3-2 en 6-6 sloeg Steenstra op. Die bal kwam achterin, maar de lijnrechters wisten niet of de bal binnen of buiten was. De scheidsrechter besloot dat Steenstra opnieuw moest opslaan. Deze keer ging de bal buiten en dus was het geen 3-3, maar 4-2 voor Van Zwieten.

Daarna werd het nog wel 4-3, nadat een opslag van Van Zwieten buiten ging op 6-6, maar Van der Bos deed een eerst later hetzelfde op 6-4. Op 5-3 en 6-6 lag er een kleine kaats toen Steenstra opsloeg. Erwin Zijlstra sloeg de bal voorbij de kaats en bezorgde daarmee Van der Bos, Triemstra en Steenstra het eerste verlies van het seizoen.