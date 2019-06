Excelsior uit Driezum-Wâlterswâld winnaar SurventoBrass

De solistenprijs werd gewonnen door het trombonekwartet van 'It Heideblomke' uit De Harkema. De jeugde speelde dit jaar voor het eerst ook op zaterdag op het festival. Daar won Jeugdbrassband Projunior uit Gerkesklooster/Stroobos onder leiding van Dineke Oostra-Kamminga. De solistenprijs in deze jeugdgroep ging naar Rinsumageast.

Jury

De jury bestaat uit Jacob de Haan, Femke de Walle en Gerben Huizinga. De Haan beoordeelt de muziek, De Walle het entertainmentgehalte en Huizinga het totale programma.

In de B groep werd Brassband Roosendaal de winnaar, in de A groep was dat Brassband Schoonhoven A. Complete uitslagen zijn te vinden op de website van SurventoBrass.