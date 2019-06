Kinderopenluchtspel Easterwierrum: Macbeth van Skotlân State

Het drama van Macbeth is een prachtige uitdaging voor de speler van het kinderopenluchtspel in Easterwierrum. De spelers ondergaan het drama, maar het publiek evengoed. En misschien groeit er aan het eind toch nog wat moois.

Het tweesterrenrestaurant 'Skotlân State' van eigenaar Duncan van Groningen heeft een goede naam. Nergens anders zetten ze zulke lekkere burgers op tafel. Het feit dat Duncan alle dagen op televisie is met zijn eigen kookprogramma draagt bij aan die reputatie. In zo'n restaurant word je vanzelfsprekend graag gezien, als gast.

Macbeth is de chef van 'Skotlân State'. Hij is topkok en is de baas over het is top-kok en is de baas over het uitstekende keukenpersoneel. Zijn vrouw, Lady Macbeth, zorgt er intussen voor dat de sjieke gasten niets tekort komen. Kortom: het gaat als een speer met 'Skotlân State'.

Tot het moment dat Macbeth drie vuilnismannen tegen het lijf loopt, die hem voorspellen dat Skotlân State een derde ster zal krijgen én Macbeth de leiding over het restaurant over zal nemen van Duncan.

De eerste voorspelling komt dezelfde avond al uit. Zal Macbeth rustig afwachten of de tweede voorspelling uitkomt? Niet als Lady Macbeth het mag zeggen. Die vond Duncan altijd al een nietsnut.

Vanaf dat moment verdringen jaloezie, de aandrang om zich door niets of niemand tegen te laten houden om aan de top te komen, hardheid en slapeloze nachten, de vriendschap, de goede wil en de eensgezindheid die Skotlân State altijd tekenden. Zo gaat het, als je de voorspelling van een vuilnisman uit wil laten komen.