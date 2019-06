LDODK naar finale veldkorfbal na winst op TOP

LDODK was misschien wel de grote favoriet voor het duel. Dit veldseizoen had de ploeg twee keer gelijkgespeeld en slechts één keer verloren. Verder werd iedere wedstrijd in winst omgezet door de ploeg uit Gorredijk. Ondanks de goede statistieken had LDODK het lastig tegen TOP. De ploeg uit Sassenheim kon goed meekomen en stond bij rust zelfs een puntje voor (10-11).

LDODK moet van ver komen

Die voorsprong voor de bezoekers werd in de tweede helft zelfs langzaam maar zeker groter. Het verschil op een bepaald moment was maar liefst vijf punten (12-17). Onder aanvoering van Friso Boode deed LDODK er alles aan om terug te komen in de wedstrijd. Het was uiteindelijk Erwin Zwart die zijn ploeg met een vrije bal op 17-17 bracht met nog zeven minuten op de klok.

TOP kwam niet meer onder de druk uit en Diana van der Vorst en Erwin Zwart maakten er zelfs 20-17 van. In de slotfase kwam TOP nog even terug, maar de finaleplaats van LDODK kwam niet meer in gevaar.

LDODK speelt zaterdag 22 juni om 18.00 uur in de finale tegen DOS'46 dat zaterdagmiddag met 20-14 won van PKC.