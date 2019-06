Crone: "2018 was absoluut het mooiste jaar van mijn leven"

Crone is nog altijd trots op de manier waarop Leeuwarden de titel Culturele Hoofdstad 2018 heeft binnengehaald. "Het bidboek hebben we echt van onderop samen gesteld en we zijn consequent gebleven daarin. Bij de pitches liep er maar één iemand in een pak: ik. Iedereen bleef gewoon wie hij is. Er ontstond een soort van magie en dat heeft geresulteerd in het succes".

In de jaren tussen 2013 - toen de titel binnengehaald werd - en 2018 heeft hij weleens wakker gelegen. "Maar er was me van tevoren al gezegd dat het zo zou gaan. Dus ik kon het ook wel weer relativeren. Maar dat het zo nu en dan wel spannend was, is duidelijk. Uiteindelijk was 2018 absoluut het mooiste jaar van mijn leven."