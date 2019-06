VIDEO: Friese palingaak op weg naar Londen

Zwaaiende mensen aan de wal bij Heeg zaterdagmiddag. Want voro het eerst in tachtig jaar zeilt er weer een aak met levende aal richting Engeland. Het gaat om de Korneliske Ykes II uit Heeg, een reconstructie van een aak die in de jaren dertig gebruikt werd als zeilend vrachtschip. In Londen krijgt het schip een prominent plekje op het Europese Congres voor duurzame paling. Honderden mensen zagen het schip het ruime sop kiezen en wensten het een behouden vaart.