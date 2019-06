Noord-Duitsland wint na strafschoppen van Noord-Nederland

Het was voor het eerst sinds 1960 dat er weer een voetbalwedstrijd tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland op het programma stond. In Emmen had bondscoach Ron Jans een selectie bij elkaar gezocht van de beste amateurvoetballers uit het noorden van ons land. Daarbij ook spelers van Harkemase Boys, ONS Sneek en Buitenpost.

Duitsers beginnen fel

Het waren de Duitsers die al na elf minuten op voorsprong kwamen door een doelpunt van Marek Janssen. Tien minuten voor de rust werd het 0-2 door Tido Steffens. Dat was ook de ruststand.

Na een uur spelen kwam Noord-Nederland terug in de wedstrijd door een goal van Jermain Wobbes van Alcides. Een paar minuten later maakte Anjo Willems van VKW de gelijkmaker. Met nog een kwartier te spelen kwam het team van Ron Jans zelfs op een 3-2 voorsprong toen Wobbes zijn tweede van de wedstrijd maakte.

Door de gelijkmaker van Michael Bunker moesten er strafschoppen genomen worden. Daarin waren de Duitsers net iets beter.