LDODK speelt zaterdagavond de halve finale van het landskampioenschap korfbal op het veld. De Gorredijksters zijn in de ereklasse A eerste geworden en hebben daarom thuisvoordeel tegen TOP uit Sassenheim. TOP werd tweede in de ereklasse B.

De finale is zondag 22 juni om 18.00 uur in De Lier. Tegenstander is DOS'46, dat zaterdagmiddag met 20-14 won van PKC.