Ook vrije formatiepartij Broeksterwâld gaat naar partuur Gert-Anne van der Bos

In Broeksterwâld was het trio Van der Bos in een mooie finale met 5-4 en 6-2 te sterk voor Marten Bergsma, Rinze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Het zag er even naar uit dat het partuur van Bergsma de winst konden pakken, maar ze lieten een 4-2 en 6-2 voorsprong liggen. Belangrijk was ook een boppeslach van Taeke Triemstra op 4-4 en 6-6.

De derde prijs ging naar Jelte Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden. Gert-Anne van der Bos werd uitgeroepen tot koning in Broeksterwâld.