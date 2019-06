Oranjevrouwen winnen ook tweede wedstrijd op WK, door naar achtste finale

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde geen overtuigende wedstrijd in Valenciennes, en had het lastig met het fysiek sterke Kameroen. Toch kwam Oranje vlak voor rust op voorsprong door een goal van oud-Heerenveenspeelster Miedema. Twee minuten later was het alweer gelijk door een doelpunt van Aboudi Onguéné.

Tweede helft begint goed

Nederland begon de tweede helft goed. Al na 3 minuten stond de 2-1 op het bord door een doelpunt van Bloodworth. Daarna ging het spel op en neer en waren er kansen voor beide ploegen. Vijf minuten voor tijd was het weer Miedema die de wedstrijd besliste.

Nederland gaat nu met 6 punten aan de leiding in groep E van het WK. Zaterdagavond speelt Canada nog tegen Nieuw-Zeeland, over vijf dagen is Canada de tegenstander van Nederland.