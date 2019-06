Complimenten voor RTV NOF bij Lokale Omroep Awards, maar geen prijs

De winnaar werd bekend gemaakt in het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum. RTV NOF kreeg veel complimenten voor de kennis van de medewerkers en hun enthousiasme. Volgens de jury is RTV NOF een voorbeeld voor andere lokale omroepen in Nederland.

Juryvoorzitter Timo Kamst zegt daarover: "RTV NOF heeft bijna geen budget, draait volledig op vrijwilligers en als je ziet wat ze dan toch presteren dan is dat heel indrukwekkend, maar ook weer kwetsbaar om alleen op vrijwilligers te leunen. Omdat ze ook vooruit willen en stappen willen maken. Het staat buiten kijf dat ze hier een basis-budget voor nodig hebben en we steunen hun in de lobby hiernaar toe. We zullen ze in de toekomst zeker vaker zien!"