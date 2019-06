Ijshockey-international Jord Smit komend seizoen te zien bij UNIS Flyers

De 22-jarige Smit is geboren in Grou en komt nu dus terug naar Friesland. Hij maakte in april zijn debuut in het Nederlands team. Bij Geleen speelde Smit het afgelopen seizoen 42 wedstrijden. Hij scoorde daarin 13 goals en gaf 14 assists.

Coach Mike Nason van UNIS Flyers is blij met de aanwinst. Volgens hem is Smit multi-inzetbaar.