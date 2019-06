Criminelen proberen man te beroven in Fletcherhotel in Leeuwarden

Getuigen zagen drie mannen die via de achterkant van het hotel naar binnen gingen. In het hotel probeerden ze met geweld een man te beroven. De man liep daarbij geen ernstige verwondingen op. De verdachten gingen ervandoor in een klaarstaande auto.

Het kenteken van de auto is door getuigen aan de politie doorgegeven. De mannen konden daarop worden aangehouden op de A7 vlakbij de stad Groningen. De vier verdachten komen ook uit Groningen en zijn tussen de 18 en 20 jaar. Ze zitten vast voor verhoor.