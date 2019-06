Een dag na de brand in Sneek: "De verslagenheid is enorm"

Het was een grote schok voor vrijwilligers en andere medewerkers. Ze waren klaar voor een feestelijke heropening zaterdag, maar moesten nu de resten van het gebouw aanschouwen. De stemming was vanzelfsprekend mistroostig. "De verslagenheid is enorm. We proberen de schouders eronder te zetten. Je ziet ook kracht ontstaan bij de mensen, van 'hoe kunnen we verder'" vertelt Jelmar Helmhout, woordvoerder van Omrin.

Kwetsbare groep

De groep mensen die in de kringloopwinkel werken bestaat voor een groot deel uit kwetsbare mensen, die nu alles kwijt zijn. "Daarom hebben we ook meteen de bijeenkomst georganiseerd", zegt Helmhout. "Horen hoe het met iedereen is, wat we voor ze kunnen doen. Sommigen willen wel op een andere locatie aan het werk, de ander wil graag in Sneek weer werken een de opbouw. Er zijn veel verschillende emoties."

Zaterdagmorgen kwamen ook medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân en burgemeester Jannewietske de Vries bij de medewerkers van Omrin langs. "We hebben wat mensen kunnen spreken. Het was hartverwarmend", zegt Helmhout.

Het gebouw is geen eigendom van Omrin, maar werd gehuurd door de organisatie. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De politie en brandweer doen daar officieel onderzoek naar.