Speciale betonblokkenfabriek in Harlingen voor vernieuwing Afsluitdijk

In de loods op de industriehaven in Harlingen liggen allemaal rails waar straks karretjes met betonblokken naar buiten rijden. Daar liggen schepen klaar die de blokken naar de dijk brengen. Er zijn zo'n 75.000 van deze betonblokken, zogenaamde XblocPlus, nodig voor de Afsluitdijk. Ze wegen zo'n 65.000 kilo per stuk.

Frank van der Geijn fan Levvel, de bouwcombinatie die de vernieuwing zal verzorgen, wil de fabriek graag aan mensen laten zien: "We willen de mensen laten zien dat we een fantastische nieuwe fabriek neerzetten. De fabriek moet over een maand of twee gaan draaien. Dat betekent dat er toch al heel wat te zien is."

Bijzondere fabriek

Het is de eerste fabriek die dit soort blokken maakt in Nederland. Wereldwijd zijn er maar drie vergelijkbare fabrieken. Hoewel het een grote fabriekshal is, zullen er niet veel mensen aan het werk gaan. "Er zijn maar twee mensen in het productieproces echt aan het werk aan het product. De rest is geautomatiseerd, " legt Van der Geijn uit. Als het werk erop zit, moet de fabriek over een paar jaar weer afgebroken worden. Maar Van der Geijn wil de fabriek graag in Harlingen houden.

Duurzaamheid

Het is ook een duurzaam productieproces. Joost van der Beek van Rijkswaterstaat legt uit dat bij de productie de uitstoot van CO2 zo'n 56 procent lager is dan bij vergelijkbare blokken. "Dat komt door het slimme ontwerp en het productieproces. Maar ook staat de fabriek hier, waardoor we relatief korte vervoersafstanden hebben. Dat zorgt voor een stuk minder CO2 uitstoot."

De productie van de stenen begint in augustus, en duurt tot het voorjaar van 2022.