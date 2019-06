Kielstra met Friese delegatie op handelsmissie naar China

De reis is onderdeel van een meerjarenstrategie die provincie Fryslân dit jaar is gestart. De provincie wil Fryslân in China beter positioneren en ook het zakendoen makkelijker maken voor Friese bedrijven en bijvoorbeeld scholen. Kielstra heeft er zin in. Het is zijn laatste handelsreis als gedeputeerde. Al zes keer reisde hij naar China af, dus hij heeft al ervaring met het land.

Lange adem

"Zaken doen in China is iets voor de lange adem. Je moet er bekend zijn, je moet vrienden worden en dat betekent dat je er veel tijd in moet investeren, in die relatie. Het is een lagen weg, maar dat past wel bij de Chinese cultuur. Wij hebben ook al behoorlijk wat bereikt, zoals overeenkomsten gesloten, er zijn steeds meer Chinese studenten in Leeuwarden, maar ook bedrijven in de agro-business die al contracten hebben gesloten en nu zaken doen."

De bedrijven die meegaan zijn zeer verschillend. Zo gaat de koekjesfabriek uit Hallum, Hellema, mee en ook gaat Chris Kallens van het Fries Museum mee. Het Fries Museum had al een tijdje een uitnodiging van China openstaan, zegt Kielstra.

Tevreden

Kielstra is al heel tevreden, maar hij vindt het mooi dat er echt contacten zijn gelegd. "Ik zie een grote toekomst voor de relaties tussen Fryslân en China." Ook is Kielstra nieuwsgierig naar de 'zijderoute', de spoorlijn tussen China en Europa, die China aan het ontwikkelen is. "We willen ook graag dat die spoorlijn aftakkingen krijgt in Noord-Nederland."

Het bezoek aan China duurt tot 23 juni.