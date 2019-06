Iepenloftspul Dronryp: Turks Fruit

Preuts

Door het stuk komen ze er achter dat mensen tegenwoordig preutser zijn dan ooit, veel meer dan in de jaren 70. "De vraag die iedereen stelt als ze horen dat we in Turks Fruit spelen is: moet je dan ook bloot? Ja, dat moeten we wel ja. Maar doodgaan is erger dan uit de kleren moeten", vindt Christina. Al was die eerste repetitie dat de onderbroek ook echt uit moest toch best spannend. Nu trekken ze de kleren uit en kijkt niemand meer op of om. Die blootscènes zijn onvermijdelijk, vindt regisseur Theo. "Het hoort zo bij Jan Wolkers. Dat beeldende, het verhaal vertellen aan de hand van het pure dat de liefde is, die genegenheid. Dus ik denk dat de mensen die hier komen wel een echte versie van Turks Fruit meemaken."