Grote uitdaging voor brandweer om korpsen op sterkte te houden

Burgemeester Marga Waanders kwam deze problemen ook tegen op haar rond langs de kazernes, die zij maakte in kader van haar inwerkprogramma als nieuwe burgemeester. Waanders zegt dat het niet alleen een zorg is van veiligheidsregio Fryslân, maar dat alle veiligheidsregio's ermee bezig zijn, hoe ze in de toekomst een goede parate blusgroep kunnen waarborgen.

Dekkingsplan 2.0

De veiligheidsregio's hebben al verschillende veranderingen doorgevoerd, met het oog op de toekomst. "Wij hebben het dekkingsplan 2.0. Dat is een verandering van inzet die vorig jaar van start is gegaan. Dat heeft al veel gebracht. Het betekent dat als er brand is, je niet afhankelijk bent van de eerste kazerne in de buurt, maar dat kazernes di iets verder weg zijn ook kunnen helpen. Dat scheelt al veel", legt Waanders uit.

De mensen die vanwege hun leeftijd de brandweer straks zullen verlaten, moeten vervangen worden. Dan is nieuwe instroom hard nodig. "Wervingsacties helpen", zegt Waanders. "Maar, in het grote kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, moeten we misschien ook nog een beroep doen op de ondernemers om te steunen. Dat werkgevers mensen die graag willen ook motiveren, het zou mooi zijn als zij ruimte willen geven."

Paraatheid meten

Een ander probleem is dat mensen niet altijd in de buurt werken van de kazerne waar zij lid zijn van een blusgroep. Volgens Waanders kan de paraatheid goed geweten worden, zodat ze kunnen zien welke momenten de paraatheid kwetsbaar is. "Dan kun je nadenken over het inzetten van een beroepskracht."

Of er in de toekomst meer geld beschikbaar komt voor de brandweer licht ook weer aan de uitspraak van het Europees Hof die binnenkort volgt, over de status van de brandweerman.