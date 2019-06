Buurman over brand in Sneek: "Ik was bang dat mijn bedrijf ook in vlammen zou opgaan"

Portena zit met zijn transportbedrijf naast de kringloopwinkel. Hij was niet aanwezig, maar werd gebeld. Toen hij naar het industrieterrein reed, zag hij de rookpluim hangen. "Ik was wel even bang dat mijn bedrijf ook in vlammen zou opgaan." Hij mocht eerste de straat niet in, omdat de politie alles had afgezet. Toen hij erbij kon, heeft hij meteen zijn truck en boten uit de loods gehaald. Hij heeft geen schade geleden.