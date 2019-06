Kik Pierie in top 20 fan L'Equipe

De Leeuwarder verdediger wordt daarmee beloond voor zijn ontwikkeling. Pierie was het afgelopen seizoen een vaste waarde centraal achterin bij SC Heerenveen. In de zomer maakte hij de overstap naar Ajax. Hij tekende een contract voor vijf seizoenen bij de Amsterdammers.

De 19-jarige Matthijs de Ligt van Ajax staat op de eerste plek. De tweede Nederlander die in de top 20 staat is Justin Kluivert. Hij staat op de zeventiende plek. Kluivert voetbalt bij AS Roma.