NPO3 wordt plek voor regionale omroepen

Samenwerking

"Het plan van de minister is erg gericht op samenwerking tussen de landelijke, regionale en lokale publieke omroepen en dit zorgt ervoor dat we elkaar kunnen versterken", zegt Hiddema. NPO Start, de terugkijkservice van de publieke omroep, wordt ook beschikbaar gesteld voor de regionale omroepen, staat in het plan. De samenwerking die er nu al is tussen de NOS en de regionale omroepen wordt door de minister aangemoedigd. Er is momenteel al een pilot op NPO2, waar ook het nieuws van Omrop Fryslân is te zien in een venster na het NOS-journaal van 18. 00 uur.