Omrop TIP: de mooiste koperklanken van Surventobrass live bij Omrop Fryslân

Muzikaal amusement

Op elke derde zaterdag van juni wordt het jaarlijkse festival voor jeugdorkesten en brassbands gehouden. Dit jaar is het de 11de editie van Surventobrass in de Flambou in Surhuisterveen. Bij het Surventobrass-festival staat niet alleen de muziek centraal, maar het gaat vooral ook om het amusement en het contact met het publiek. De groepen mogen daarbij zelf hun programma samenstellen van hoogstens 30 minuten. Een solistisch werk wordt daarbij ook aanbevolen, de solist dingt mee naar de solistenprijs. Aan het festival doen dit jaar drie jeugdorkesten en vijf brassbands mee.

Rechtstreeks te volgen bij Omrop Fryslân

Het festival is op zaterdag 15 juni rechtstreeks te volgen op Omrop Fryslân op internet via Omropfryslan.nl/live en via de Omrop-app. Vanaf 17.00 uur tot en met de prijsuitreiking. Tussen de optredens door zorgt Sijtze van der Hoek voor scherpe interviews met dirigenten en orkestleden. Meer informatie over Surventobrass is te vinden op Surventobrass.nl.