SC Heerenveen voetbalt toch niet op zondagavond, KNVB trekt plan op laatste moment in

Het plan was dat alle clubs in de eredivisie één thuiswedstrijd op zondag om 20.00 uur zouden spelen. Volgens de KNVB kon daardoor de kwaliteit van de eredivisie en het Nederlandse betaalde voetbal worden verbeterd. Voor SC Heerenveen betekende het plan dat de club één keer thuis tegen FC Utrecht moest en één keer uit tegen ADO Den Haag.

Tijdens een laatste bespreking over het concept voor het competitieprogramma 2019/2020 is het plan afgeblazen. De voetbalbond sluit evenwel niet uit dat er het komende seizoen toch nog wedstrijden op zondagavond worden gespeeld. "Indien op sportieve gronden gewenst, zullen we per keer kijken of er wel een zondagavondwedstrijd om 20.00 uur kan worden ingepland", staat op de website van de KNVB.