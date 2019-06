UPDATE: Uitslaande brand bij kringloopwinkel Omrin Sneek, loods gaat verloren

Bij kringloopwinkel Omrin Estafette in Sneek woedt op dit moment een zeer grote brand. Het gaat om de locatie aan de Professor Zernikestraat. Volgens woordvoerder Marten Klaas Brinksma van de brandweer kan de loods als verloren worden beschouwd. Bij de brand komt veel rook vrij, de rook is tot ver in de omgeving van Sneek te zien.