Oerol als afspiegeling van de maatschappij: "Het festival moet inclusiever"

Oerol wil meer een afspiegeling worden van de maatschappij, geeft Siart smit als nieuwe directeur van Oerol aan. "We willen het festival zijn waar alle generaties door elkaar rondlopen, maar dat zie je nu ook al wel", aldus Smit.

"Ook willen we meer mensen trekken die minder makkelijk naar het theater of het museum gaan. Zij moeten zich hier ook welkom voelen." Om dat voor elkaar te krijgen zal het festival kijken naar het aanbod. "Wat je nu bijvoorbeeld ziet op de Betonning, is veel urban culture en daarmee trek je een ander publiek."

Oerol als 'totaalervaring'

Als nieuwkomer bekijkt Smit alles met een frisse blik en hij wil sommige zaken wat anders aanpakken. "We willen uiteraard verder bouwen op wat er is, op de goede inhoudelijke lijnen die er zijn die het grote publiek dat erop af komt."

De volgende stap is volgens Smit dat Oerol als festival meer één geheel moet worden. "We moeten afstappen van de losse onderdelen zoals een muziekvoorstelling, een expeditie of theater. We willen dat Oerol meer een totaalervaring wordt met het hele eiland als festivalterrein."

Dat wil de organisatie bereiken door meer voor verrassingen te zorgen. "Een aantal dingen wil je natuurlijk van te voren plannen, maar er moeten ook gewoon dingen gebeuren."