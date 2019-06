Omrop TIP: De magie van Maarten

En hij zet door: Maarten van der Weijden zal in het weekend van 22 juni de Elfstedentocht weer zwemmen. Deze keer wil hij Leeuwarden halen. Hij hoopt op nieuw op het enthousiasme van de Friezen. Staan wij weer massaal aan de kant? Komen er nóg meer cameraploegen? Bereikt deze tocht een nieuw hoogtepunt in de Friese elfstedenkoorts?

Betovering

Of is de spontane betovering nu voorbij en zijn we stiekem een beetje 'Maarten-moe'? En hoe zit het met Maarten: is de kwetsbare sportheld, de reus in het water, tegelijk een slimmer marketingman? Maarten is magisch en eigenlijk luidt de vraag: hoe kan dit? In de Fryslân DOK 'De magy fan Maarten' wordt teruggeblikt en vooruitgekeken met publiek, journalisten en Maarten zelf.