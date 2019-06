Heeger palingaak is klaar voor tocht naar Engeland

Een van de bemanningsleden is de 75-jarige Rinus Grondsma. "Het schip is er klaar voor en de mensen zijn er klaar voor", vertelt Grondsma. De bemanning is druk bezig met de laatste voorbereidingen.

"De touwen nog even goed hangen, zodat we ze kunnen vinden als ze nodig zijn en dat we er goed bij kunnen". De tocht is een avontuur voor de bemanning. "Het is toch wel wat spannend, we gaan echt een avontuur aan."