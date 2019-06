Onbewoonbaar verklaard huis in Heerenveen staat weer te koop

Het huis in Heerenveen dat op instorten stond, staat weer te koop. Er was veel te doen over het huis aan Het Meer. Michael en Marjolein Weiler hadden de woning nog maar net gekocht van huisjesmelker Anton Eizema, toen het begon te schudden, er scheuren in de muren ontstonden en het onbewoonbaar werd verklaard. Zelfs de politiek kwam in actie om het stel te helpen.