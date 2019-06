"Friezen moeten wennen aan de steenmarter"

De populatie steenmarters in Friesland is wel te verminderen, maar een definitieve oplossing is er niet. Dat geeft het Meldpunt Steenmarters van Landschapsbeheer Friesland. "Controleer je huis op gaten of installeer schokplaten in de auto. Dat is eigenlijk het enige advies," zegt Martijn Broekman van Landschapsbeheer Friesland. Dat orgaan houdt voor de provincie in de gaten hoeveel last inwoners van Friesland hebben van de steenmarter.