SC Cambuur vervangt kunstgrasveld in het stadion

Het kunstgrasveld ligt zes jaar, sinds 2013, in het Cambuurstadion. "Dat is lang. Meestal is het na vier of vijf jaar wel klaar. Hier ook", vertelt algemeen directeur Ard de Graaf. "Deze mat is aan het eind van zijn termijn." Eerder deden oud-trainer René Hake en toekomstig trainer Henk de Jong al meerdere oproepen om het verouderde veld te vervangen.

250.000 euro

De aanleg van een nieuw kunstgrasveld kost zo'n 250.000 euro. Dat is veel geld voor Cambuur, helemaal met de wetenschap dat de club nog maar twee seizoenen in het huidige stadion speelt. Bovendien heeft Cambuur ook nog altijd een negatief eigen vermogen.

Toch is het volgens De Graaf wel een verantwoorde investering. "Het is van belang dat het veld over een paar jaar mee kan naar een nieuwe plek, een trainingslocatie of een amateurclub. Dat kan." Waar het kunstgras dan heen zal verhuizen, wordt de komende jaren bekeken.