SC Heerenveen twee keer op zondagavond, moeilijk begin voor SC Cambuur

Moeilijke start voor SC Cambuur

De voetbalbond maakte vrijdag ook het conceptprogramma voor de eerste divisie bekend. Daaruit bleek dat SC Cambuur een moeilijke start voor de boeg heeft.

Het was al bekend dat de Leeuwarders in de eerste thuiswedstrijd op vrijdag 9 augustus ui spelen degen degradant De Graafschap. Dat is de voormalige club van trainer Henk de Jong. Daarna volgen een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (16 augustus) en een uitwedstrijd tegen NAC Breda (30 augustus), dat afgelopen seizoen ook degradeerde.