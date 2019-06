Jorrit Bergsma opent school in Drenthe, ter nagedachtenis aan 9-jarig meisje

Meike was al enige tijd ernstig ziek toen ze bij een schaatswedstrijd in ijsstadion Thialf in Heerenveen in contact kwam met Jorrit Bergsma. Ze vroeg hem verlegen om een handtekening en de twee raakten aan de praat. "Sinds die tijd zat ze in mijn gedachten en werd ik fan van haar", zegt Bergsma. En Meike werd fan van hem.

Als Bergsma op 9 februari van dit jaar op het WK afstanden in Inzell de titel pakt op de tien kilometer, bedenkt hij zich geen moment: "Mijn gouden plak is voor Meike. Zij is de echte vechter."

Vlindertuin

Met Meike gaat het dan erg slecht. Ze ligt op bed in de woonkamer als Bergsma meteen na zijn laatste wedstrijd op natuurijs bij haar thuis kom om de medaille te brengen. Veel kan ze niet zeggen, maar de grote glimlach op haar gezicht zegt genoeg.

Bij de uitvaart ligt de gouden plak op Meike haar kist. Donderdag opende Bergsma bij de school een vlindertuin. 'Meike's vlindertuin' staat er op een bordje bij.