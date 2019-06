LIVEBLOG: Derde dag zaak-Van Seggeren: verdediging aan het woord

Dan gaat het over het tijdstip en de afstand tussen de telefoons van het slachtoffer en de verdachte bij het plaats delict. Als ze echt alles zo bedacht heeft, is het volgens de advocaat wel erg vreemd at zij zichzelf op die locatie plaatst waar Van Seggeren om het leven kwam. Als het ging om wat er in de telefoons staat, is het niet duidelijk wat er af te leiden valt uit het mobieltje van Tjeerd van Seggeren. Dat wordt wel ingevuld door het Openbaar Ministerie, maar te bewijzen valt het niet.

De Pree gaat verder over de telefoongegevens van de verdachte en dan met name de locatiegegevens. De politie zegt dat zij op 17 meter afstand van haar man is geweest, maar dat kan volgens De Pree niet zo zijn. Dat komt omdat er tijd tussen zit tussen de momenten waarop beide toestellen die locatiegegevens aanmaakten: een minuut en een seconde. In die tijd kun je ook van elkaar af wandelen. Bovendien was de mogelijke afwijking zo groot dat die 17 meter ook wel 22 meter of zelfs honderden meters kan zijn. Bovendien lag haar telefoon in de auto, verklaarde ze.