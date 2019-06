Reeënpopulatie in Fryslân flink toegenomen; provincie geeft afschotvergunning af

Siebren Siebenga, voorzitter van de Jagersvereniging Fryslân, weet de exacte aantallen niet. "Als je het vergelijkt met twintig jaar geleden, in 2000, dan werden er ongeveer 3.800 reeën geteld in Fryslân. Dat is op dit moment ruim 7.000", vertelt hij.

Op Ameland zouden er agressieve reeën rondlopen. Siebenga denkt echter dat die voorvallen slechts incidenten zijn. Het gebeurt wel vaker dat een dier agressief is, zoals met buizerds."

Territoriale dieren

De reeënpopulatie neemt gestaag toe. Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat de dieren zich steeds meer thuis voelen in gebieden waar ze eerst niet zaten. "Vroeger was het echt een dier van het bos en de heide, maar in het open veld vind je ze nu ook", vertelt Siebenga.

"Dat is eigenlijk heel mooi, maar als er steeds meer komen - het zijn nogal territoriale dieren, voornamelijk in een tijd dat hormonen beginnen te werken - dan wippen die oude bokken de jonge garde uit hun territorium. Veel sneuvelen dan in het verkeer."

Verkeersveiligheid

Veel reeën worden dus aangereden en komen daarbij om. "We zitten nu al op 600 stuk. Twintig jaar geleden waren dat er ruim 300. Je ziet een trend in het toenemen van het aantal reeën, maar ook een trend in het toenemen van het aantal ongelukken met reeën."