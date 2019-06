Studenten van NHL Stenden gaan in hongerstaking

Van 13 juni 14.00 uur tot en met vrijdag 14 juni 7.00 uur wordt er niet gegeten. Om de tijd door te komen, wordt er van alles georganiseerd op campus in Leeuwarden. Zo zijn er contactmomenten via een scherm met de andere locaties, zoals Bali en Zuid-Afrika, wordt er een talentenshow georganiseerd en kun je spelletjes doen. Ook kan er 'beerpong' worden gespeeld, maar in plaats van bier zit er water met zout in de bekers.

Alle activiteiten staan in het thema van 'honger in de wereld'. Een van de studenten die meedoet, is de Leeuwarder Leo Oegema. Hij studeert aan NHL Stenden en organiseert het evenement voor zijn minor. "We weten helemaal niet wat honger is hier in het westerse leven natuurlijk", vertelt hij. De studenten eten niet uit respect voor degenen die elke dag honger hebben.