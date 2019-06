Partij voor de Dieren wil weten wat minister vindt van Kallemooi

Dierenorganisaties strijden al jaren tegen de traditie op het waddeneiland en hebben met rechtszaken geprobeerd om het tegen te houden. Dat is niet gelukt en dus ging dit jaar weer een haan de mand in. De organisatie van Kallemooi moet wel maatregelen treffen om er zeker van te zijn dat de haan niet lijdt. De Partij voor de Dieren wil weten of wel gecontroleerd wordt of die maatregelen ook echt uitgevoerd worden.

Kinderen op het eiland kwamen in actie tegen het opsluiten van de haan in mand. Zij wilden een alternatief, waarbij niet een levende haan gebruikt wordt. De Partij voor de Dieren wil van de minister weten of ze ervoor wil zorgen dat er volgend jaar naar de kinderen wordt geluisterd.