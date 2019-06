Zorgen over onderwijs op het platteland: structurele financiële bijdrage bepleit

Volgens de plattelandsgemeentes is onderwijs dicht bij huis essentieel voor de leefbaarheid op het platteland. Ze pleiten daarom voor een structurele financiële bijdrage als een school de laatste school in een regio is. Leerlingen in dunbevolkte gebieden moeten dezelfde kansen hebben als leerlingen in gebieden met meer inwoners, bepleit de P10.

Het samenwerkingsverband heeft een brief naar de Kamercommissie gestuurd die hierover gaat met daarin suggesties over de kwestie.